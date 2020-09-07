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Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

KADIKÖY Belediyesi, ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

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Kadıköy Belediye Meclisi’nde bugün görüşülen havai fişek kullanımına yasak maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadıköy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olarak, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklif ettiği maddeye göre, kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden ücret alınmayacak.

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