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DGS sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranı TC ile giriş

Binlerce öğrencinin beklediği DGS sınav sonuçları birgün önce açıklandı. 9 Eylül'de açıklanması beklenen DGS sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler DGS sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC numarası ile öğrenecek. İşte 2020 DGS sınav sonuç sorgulama ekranı girişi

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DGS sınav sonuçları bugün erişime açıldı, erken açıklanan DGS sonuçları öğrencileri sevindirdi. 9 Eylül'de açıklanması beklenen DGS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına giremeye hak kazanan öğrenciler sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilir. 

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 09 Ağustos 2020 'de yapılan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2020 -DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. İşte, 2020 DGS sonuç açıklama sayfası...

Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara, 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilir.

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