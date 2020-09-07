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Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

İhlas Haber Ajansı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi.

28 yaşındaki Roco, Şili Milli Takım forması altında 24 kez ter döktü.

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