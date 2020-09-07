Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi.

28 yaşındaki Roco, Şili Milli Takım forması altında 24 kez ter döktü.

Enzo Roco Karagümrük’te!



Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor!



Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. pic.twitter.com/e69fPc3vlN