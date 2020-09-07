Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuoyuna kritik çağrı: Vazgeçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarına değinerek, "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım." çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ekonomi ve salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum.

Soğukkanlı şekilde süreci yönettik

Koronavirüs salgınında bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik.

Güven endeksi yükseldi

Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ivmeleri bunu gösteriyor. Reel kesim güven endeksi 75,2 seviyesinden Ağustosta 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi 65,2'den 85,9 seviyesine çıktı. Satın alma yöneticileri endeksi 42,7'den 54,3 seviyesine ulaştı. Bu endeks temmuz ayında 2011'in şubatından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

"Silah olarak ekonomiye sarılmışlardır"

Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır.

Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız.

"Eski günlere dönülmeyecek"

IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz.

"Vazgeçin şu düğünlerden yemekli merasimlerden"

Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım.

"Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız dedik olmadık"

23,5 milyar dolarlık IMF borcunu ödedik. Ekonomik bağımsızlığı biz kazandırdık biz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomide yeni bir döneme girdik. Ülkemizin hak ve hukukunu korkusuzca savunuyorsak bunun arkasında özgüven vardır. Ne dediler kur faiz enflasyon ne duruyorsunuz IMF'ten borç alın ne dedik biz o sizin şanınızdır. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız dedik olmadık. Ama IMF bizim kapımızı çaldı. 5 milyar borç istedi. Dedim verin bugün bizden borç alan yarın talimat alır, sonra vazgeçtiler çünkü bunlar çılgın Türklerdir. Yapar mı yapar vazgeçtiler.

Seferberlik vurgusu

Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Türkiye Sigorta bunun garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapılacağız ne de kendimizi soyutlayacağız.

"Bizi üzüyor"

Tamam diye sloganlaştırdığımız maske, temizlik, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Buralardan aldığımız haberler bizi üzüyor. Özellikle şu sigara olayına da bu dönemde ara verin, içmeyin kendinize acıyın biz sizi seviyoruz ve onun için de acıyoruz.