İpek Filiz Yazıcıoğlu kimdir yaşı kaç korona oldu AŞK 102 çekimleri durdu

Netflix'in Türk gençlik dizisi Aşk 101'in oyuncusu İpek Filiz Yazıcıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı dizinin çekimleri durdu. Aynı dizide rol alan Kubilay Aka, Alina Boz'un ardından İpek Filiz Yazıcıoğlu da koronavirüs oldu evinde karantinaya girdi. Peki kimdir İpek Filiz Yazıcıoğlu, yaşı kaç?

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Aşk 101 dizisinin sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcıoğlu koronavirüs oldu dizinin yeni sezon çekimleri durdu. Aynı diziden koronavirüse yakalanan 3. oyuncu olan İpek Filiz Yazıcıoğlu evinde karantinaya girdi. Sağlık durumu iyi olan İpek Filiz Yazıcıoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir İpek Filiz Yazıcıoğlu, yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı?

İpek Filiz Yazıcıoğlu kimdir:

Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır.

İpek Filiz Yazıcıoğlu dizileri

2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)

2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)