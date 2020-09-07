Bloomberg'in çarpıcı Erdoğan analizi! Konu sadece gaz değil güçlü donanma stratejik bağımsızlık

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken dünyaca ünlü Amerikan gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analize imza atıldı. Türk donanmasının son yıllardaki büyümesine dikkat çeken gazete, Ankara'nın stratejik bağımsızlık konusunda hedefe yürüdüğünü yazdı. Gazete ayrıca, tüm bunlar 'Erdoğan'ın ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koyuyor' dedi.

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Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı kararlı politikalar Amerikan medyasının da yakın radarında... ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek amacının, sadece gaz olmadığını, Türkiye'nin güçlü donanma kurduğunu ve donanmasını büyütmeye devam ettiğini yazdı. Blomberg ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına dikkat çekerek, 'Ankara'nın stratejik bağımsızlık' hedefine vurgu yaptı.

Bloomberg, Denizkurdu-2019 Tatbikatı sonrasında üslerine dönen Türk gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçerken Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladığını anımsattı.

"Erdoğan'ın ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koyuyor"

Deniz gücünü yeniden inşa eden ve tartışmalı sularda mücadele verdiği belirtilen Türkiye'nin, Batı ile anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Haberde, "Donanmanın büyümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa, Rusya ve ABD’yle baş başa gidebilen, özellikle Müslüman bir bölgesel güç olarak kendi ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye'nin tersaneleri canlandı''

Donanmanın yeni gemi ve denizaltılarla güçlendirildiğine vurgu yapılan haberde, bu durumun diğer kıyı devletlerini alarma geçirdiğine dikkat çekildi.

Daha büyük fırkateynlerin yapım aşamasında olduğu, Türkiye'nin 2021 yılında 27 bin tonluk hafif uçak gemisine sahip olacağı aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin deniz tersanelerindeki canlanma, Türk yetkililerin Batılı tedarikçilerden "stratejik bağımsızlık" dediği şeyi elde etmeyi amaçlayan, savaş gemilerinden saldırı helikopterlerine ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'na kadar yerli silah endüstrisinin büyümesinin bir parçası."