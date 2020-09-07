BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 462,86
HABER /  DÜNYA

Bloomberg'in çarpıcı Erdoğan analizi! Konu sadece gaz değil güçlü donanma stratejik bağımsızlık

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken dünyaca ünlü Amerikan gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analize imza atıldı. Türk donanmasının son yıllardaki büyümesine dikkat çeken gazete, Ankara'nın stratejik bağımsızlık konusunda hedefe yürüdüğünü yazdı. Gazete ayrıca, tüm bunlar 'Erdoğan'ın ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koyuyor' dedi.

Abone ol

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı kararlı politikalar Amerikan medyasının da yakın radarında... ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek amacının, sadece gaz olmadığını, Türkiye'nin güçlü donanma kurduğunu ve donanmasını büyütmeye devam ettiğini yazdı. Blomberg ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına dikkat çekerek, 'Ankara'nın stratejik bağımsızlık' hedefine vurgu yaptı.

Bloomberg, Denizkurdu-2019 Tatbikatı sonrasında üslerine dönen Türk gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçerken Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladığını anımsattı.

"Erdoğan'ın ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koyuyor"

Deniz gücünü yeniden inşa eden ve tartışmalı sularda mücadele verdiği belirtilen Türkiye'nin, Batı ile anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Haberde, "Donanmanın büyümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa, Rusya ve ABD’yle baş başa gidebilen, özellikle Müslüman bir bölgesel güç olarak kendi ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye'nin tersaneleri canlandı''

Donanmanın yeni gemi ve denizaltılarla güçlendirildiğine vurgu yapılan haberde, bu durumun diğer kıyı devletlerini alarma geçirdiğine dikkat çekildi.

Daha büyük fırkateynlerin yapım aşamasında olduğu, Türkiye'nin 2021 yılında 27 bin tonluk hafif uçak gemisine sahip olacağı aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin deniz tersanelerindeki canlanma, Türk yetkililerin Batılı tedarikçilerden "stratejik bağımsızlık" dediği şeyi elde etmeyi amaçlayan, savaş gemilerinden saldırı helikopterlerine ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'na kadar yerli silah endüstrisinin büyümesinin bir parçası."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Atatürk'ün sözleriyle Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedeni FETÖ soruşturması! 40 kaymakam görevden alındı
Doğu Perinçek'ten bir ilginç Doğu Akdeniz yorumu: Eşcinsel tanrılar buraya geldi
Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların rapor süresi ve ilaç reçeteleri uzatıldı
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Yerli çözümle ucuz konutlar geliyor
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Salgın ekim gibi pik yapacak
ÖNCEKİ HABERLER
İpek Filiz Yazıcıoğlu kimdir yaşı kaç korona oldu AŞK 102 çekimleri durdu
Muharrem ayı ne zaman bitecek, 2020 safer ayı ne zaman?
DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’de Covid -19 çıktı
Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te
Bursa'da kıskançlık dehşeti! Kocanın ifadesi ortaya çıktı ‘Melek’i bir erkek aradı
BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı mı ne zaman açıklanır son haber
Yorumlar