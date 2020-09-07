Ekrem İmamoğlu açıkladı! Hiç pişman değilim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu’na inceleme gezisinde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Avcılar'da gerçekleşen projeler hakkında Turan Hançerli'den bilgi alan İmamoğlu daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu açıklamalarda bulundu.
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Hiç pişman değilim: İmamoğlu “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” dedi.
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