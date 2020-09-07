Ekrem İmamoğlu açıkladı! Hiç pişman değilim

Hiç pişman değilim: İmamoğlu “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” dedi.