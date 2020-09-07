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Ankara'da kritik Doğu Akdeniz görüşmesi sonrası MSB'den açıklama

Anadolu Ajansı

Bakan Hulusi Akar, Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü. Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. 

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Orgeneral Peach’i Millî Savunma Bakanlığı’nda kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Hangi konular ele alındı?
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı.

Diyalog vurgusu
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, ifade edildi. Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği vurgulandı."

Krizin çözülmesi için önemli görüşme
Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

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