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Kaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Afganistan ve Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste; 17'si erkek, 13'ü kadın toplam 30 Afgan ile Suriye uyruklu 3 erkek kaçağı yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek için İstanbul'dan yola çıktığı belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi.

 İki organizatör tutuklandı

Kaçakları Meis Adası'na geçirmek isteyen E.K. ve Ç.C. adlı 2 organizatör de gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

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