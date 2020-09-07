Sergen Yalçın'dan Balotelli itirafı: Onay vermedim

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Transferde benim onay vermem yeterli değil. Benim vermediğim tek onay Balotelli transferiyle ilgiliydi.'' dedi.

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Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın transfer politikası ve çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı.



Görüştükleri futbolcular olduğunun altını çizen Sergen Yalçın "Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi. Kimlerin ayrılmasını istediğimizi isim isim açıklamak doğru değil.

Bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor, bazı oyuncuları almamız gerekiyor. Bütçe kısıtlaması var. 3-5 sene önce 90 milyon Euro olan bütçe bugün 30 milyon Euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. TFF de kısıtlama koyduğu için istediğimiz transferleri yapamıyoruz. Sezon bittiğinde de 8-10 oyuncu transferi telaffuz etmiştim. Hala bunun arkasındayım. Alınacak oyuncuların 4 tanesi kreatif olmak zorunda; hedef koyabileceğimiz, taraftarımızı heyecanlandıracak, camiamızı havaya sokacak oyuncu olması lazım. Diğerleri dişlinin içinde dönebilecek, alternaif olabilecek oyuncular olmalı. Aynı zamanda da bütçeye uygun olmalı.

Çok fazla açılamıyoruz. Transfer dönemiyle ilgili doğal olarak eleştiri alıyoruz; ağır kaldığımızla ilgili. Transfer döneminin bitmesine daha var. Transfer yapmak için çalışıyoruz. Görüştüğümüz ve takıma katılabilecek oyuncular var. Biraz zaman ve sabretmek gerekecek. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

''Santrfor transferinde risk alamayız''

Forvet transferiyle ilgili bilgi veren Yalçın "Sağ bekimiz yok, santrfor var ama az sayıda var. 2-3 tane kreatif oyuncu almalıyız. Heyecanlanmamız için bir şeyler katmamız gerekiyor ama sabredin. Daha Avrupa'da bile takımlar yeni transfer yapmaya başlıyor, kimse yüksek maliyetli transfer yapmıyor. Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Santrfor transferinde risk alamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Kafamızda soru işareti olan bir oyuncuyu alamayız. Hedef oyuncu almak zorundayız. Tartışılmayacak bir oyuncu almalıyız. Niye onu yapmıyor, niye bunu yapmıyor diye konuşmamalıyız. Şampiyonluğun en büyük etmenlerinden biri bu, santrfor" dedi.

Forvet listesinde kimler var?

Sergen Yalçın "Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse forvet transferi için listemizde bulunan isimler. 1-2 adayımız daha var" dedi.

Kaleci transferi yapılacak mı?

Kaleci transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü "Kaleci almayı kesinlikle düşünmüyoruz. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Quaresma ve Badou Ndiaye

Quaresma ve Badou Ndiaye'nin gündemlerinde olmadığını belirten Sergen Yalçın "Gökhan Töre'yle ilgileniyoruz. Yeni Malatyaspor'la problemini çözerse kadroda görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Josef de Souza konusu

Josef de Souza'ya sıcak baktığını belirten Yalçın "Josef de Souza konusunda net değiliz ama olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize de uygun. Şartlar uygun olursa düşünebiliriz" dedi.

Sağ bek transferi

Sağ bek transferiyle ilgili açıklama yapan Sergen Yalçın "2-3 sağ bekle görüşüyoruz. Yöneticiler görüşüyor, 2-3 oyuncu var. Çok ihtiyacımız var o bölgede transfere" dedi.

"Balotelli'ye onay vermedim"

Mario Balotelli ile ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın "Transferde benim onay vermem yeterli değil. Benim vermediğim tek onay Balotelli transferiyle ilgiliydi. 'Benim için soru işaretleri olan bir futbolcu. Net bir oyuncu değil. Bu sorumluluğu alamam. Bu riske girmek istemiyorum' dedim." şeklinde konuştu.