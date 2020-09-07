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Yalova istifa depremi! CHP'den istifa edip MHP'ye geçtiler

Demirören Haber Ajansı

CHP’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak, düzenlenen törenle MHP’ye geçti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından göreve getirilmesinin ardından gerçekleştirilen kongreyle yeni yönetimini tanıtan ve çalışmalarına başlayan MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, çalışmalarını sürdürüyor. 

CHP’den istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak MHP’ye geçiş yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı törende Bingöl ve Altıparmak’ın parti rozetlerini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz taktı.

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