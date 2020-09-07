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Doğum günü hediyesi aldı! Kutudan çıkanı görünce şoke oldu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de internet üzerinden bir yakınına doğum günü hediyesi alan C.Ö. gelen ürün ile birlikte şoke oldu.

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Kocaeli’de yaşayan C.Ö. isimli bir vatandaş, doğum gününde bir yakınına hediye etmek için Trendyol üzerinden oyun konsolu sipariş etti. Vatandaşın verdiği siparişin kargosu 3 gün içerisinde eline ulaştı. Kargo paketini açan C.Ö., oyun konsolu yerine kablosuz kulaklıkla karşılaştı.

Paket içerisinde fatura da olmadığını görünce bir hata olduğunu düşünen C.Ö., Trendyol müşteri hizmetlerini arayarak durumu anlattı. İade talebi oluşturan C.Ö. ürünü tekrar kargo ile firmaya gönderdi. Olayın ardından 1 hafta sonra C.Ö.’nün iade kabulünü reddeden Trendyol ürünü tekrar vatandaşa gönderdi. Ürünün tekrar geldiğini gören C.Ö. haftalardır firmanın müşteri hizmetlerini arayarak durumunu anlattığını, ancak hiçbir sonuca ulaşamayıp mağdur edildiğini söyledi.


Aynı ürünü tekrar bana gönderdiler”
Firmanın kendisine fatura bile göndermediğini belirten C.Ö., “19 Ağustos tarihinde Trendyol üzerinden sipariş verdiğim video oyun konsolu yerine kablosuz bir kulaklık tarafıma gönderildi. Ürünü görünce çok şaşırdım. Kargo paketinin içerisinde fatura da yoktu. Yanlışlık olduğunu düşünerek Trendyol müşteri hizmetlerine durumu bildirdim. Daha sonra ürünü iade etmek istediğimi söyledim. Bana verdikleri kodla ürünü geri gönderdim. Birkaç gün sonra, ‘ürün iadeniz reddedildi’ diye bir geri dönüş yapıldı ve aynı ürünü tekrar bana gönderdiler." dedi.


Hiçbir geri dönüş alamadı
Trendyol müşteri hizmetlerini arayarak durumu anlattığı belirten C.Ö. "Ürünü göndermememi, durumun incelenerek tarafıma bilgi verileceğini söylediler. 2 hafta olmasına rağmen hiçbir geri dönüş alamadım. Bugün müşteri hizmetlerini aradığımda hiçbir inceleme ve sonuca varmadığını gördüm ki bana yine hiçbir bilgi verilmedi. Müşteri temsilcileri, beni ürünü satan iş birlikçisi ile muhatap olmam gerektiğini söylüyor. Ben bu site üzerinden alışveriş yaptım ama problemimi çözemiyorlar” diye konuştu.

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