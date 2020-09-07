Eskişehir'de makarna için toplanan kadınların tamamı pozitif

ESKİŞEHİR'de 500 nüfuslu Gülpınar Mahallesi'nde 8 kadın, erişte yapmak için bir araya geldi. 8 kadının da tamamı koronavirüse yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar mahallesinde yaşayan 8 kadın, makarna hazırlamak için bir evde toplandı. Ertesi gün makarna kesenler arasındaki 4 kişide, daha sonra diğerlerinde Koronavirüs tespit edildi. Mahallede virüse yakalanan 8 kişinin karantinada dördüncü günlerine girdiği belirtildi.

Normalde pandemi sürecinde karantinalı evlerde çeşitli önlemler alınırken, 500 nüfuslu mahallede önlem alınmadığı öne sürüldü.

"Makarna kesenlerden 4 kişide çıktığını duydum"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Necla Burcu, yaşanan makarna olayını anlattı. Burcu, "Makarna kesmeye gitmişler, makarna kesildikten sonra birinde çıkmış. Makarna kesenlerin içinde 4 kişide çıktığını duydum. Şu anda herkes evinde, kimse kimseye gitmiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan 14 gün kimse birbirini kabul etmesin evinde otursun denildi. Dün kimlerle görüştünüz diye sorup numaralarını aldılar" diye konuştu.