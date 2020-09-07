Galatasaray aradığı orta sahayı Stoke City'de buldu

Galatasaray, orta sahasına aradığı yeni kanı Stoke City'den buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Oghenekaro Etebo ile anlaşma sağladı. Resmi uygulamada oyuncu ile Galatasaray arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

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Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek. Nijeryalı orta sahanın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekti

Paylaşımı beğenmişti

Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.