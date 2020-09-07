Beyza Şekerci'yi görenler hayran kaldı! Engin Hepileri ile 5 yıl önce evlenmişti
5 yıldır Engin Hepileri ile evli olan Beyza Şekerci'nin son halleri görenleri büyüledi.
Sevilen oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, “İntikam” dizisinin setinde başlayan aşklarını 5 yıl önce nikah masasına taşımışlardı. Çift, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle evlenmişlerdi.
Çiftin Can adında bir de oğulları var. Engin Hepileri'nin kendisi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla oldukça konuşulmuştu.
Beyza Şekerci'nin son olarak verdiği tekne pozu büyük beğeni toplamıştı. Ekranlara dönemeye hazırlanan oyuncu Beyza Şekerci kırmızı mayosu ile takipçilerini hayran bırakmıştı.
Peki pozlarıyla büyüleyen Beyza Şekerci kimdir?
24 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 5 yaşında bale eğitimine başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı.