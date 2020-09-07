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Nevşehir'de hareketli saatler! Sosyal medya şantajcısı suçüstü yakalandı

NEVŞEHİR’de sosyal medya hesabından tanıştığı kişinin özel fotoğraflarını alarak şantaj yapan kişi suçüstü yakalandı.

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Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine gelen mağdur sosyal medyada tanıştığı bir kişinin kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Mağdur kişi, internet üzerinden E.B. isimli şahsa fotoğraf gönderdiğini ve bu fotoğraflar karşılığında kendisinden para istendiğini ifade etti.

Parayı almaya geldiğinde yakalandı

Yapılan şikayet sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı E.B. parayı teslim almaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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