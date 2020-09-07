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Netflix'ten Türkiye kararı! O dizi yayına girmeyecek

Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix minnoşlar adlı diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı. Dizi Türkiye'de yayına girmeyecek.

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Türkiye'de 'Minnoşlar' adıyla yayına girecek olan, Netflix'in yeni dizisi, sosyal medyada tepki çekti. 11 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ve çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan Fransız dizisi ile ilgili RTÜK harekete geçti.

Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte dizi, Türkiye kataloğundan kaldırıldı. Tepki çeken dizi, Türkiye'de yayına girmeyecek.

RTÜK 'çıkarılsın' demişti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar vermişti. Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, 9 Eylül 2020'de yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu. 

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

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