Masterchef Ebru kimdir yaşı kaç Ebru Has instagram paylaşımları

Masterchef 2020 kıran kırana yarışmalarla ve heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Ebru Has. Bu hafta eleme potasından çıkmayı başaran Ebru Has bir dönem kanser tedavisi gördü. Aslen Bolulu olan Ebru Has 28 yaşında ve instagramda 59 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Masterchef Türkiye yeni bölümleri ve heyecan dolu yarışmaları ile devam ederken seyircinin yakından takip ettiği isimlerden biri de Ebru Has oldu. Sert duruşu, net sözleri ile takım arkadaşlarının çekindiği isim olan Ebru Has aslında gerçek hayatta bambaşka biri. Yarışmada gülmediği için sık sık eleştrilen Ebru Has günlük hayatında eğlenmeyi ve gülmeyi seven birisi. Ebru Has'ı instagramda 59 bin kişi takip ediyor. Peki kimdir Masterchef Ebru, sevgilisi var mı?

Masterchef Ebru Has kimdir: 28 yaşında olan Ebru Has Bolulu. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor.

