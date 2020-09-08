MasterChef Türkiye'den elenen Gülşah Suna Emir'e demediğini bırakmadı
TV8 MasterChef Türkiye'den elenen Gülşah Suna açtı ağzını yumdu gözünü. Eray'ın eletmek için uğraştığı Gülşah Suna, "Bu iğrençti! İğrenç ötesiydi' dedi.
MasterChef Türkiye'de hiç eğitim almamasına rağmen başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Suna'yı Emir, ele potasına geçtiğimiz hafta yolladı ve dün yayımlanan yeni bölümde Gülşah, Berker ve Ebru ile son kez yarıştı. Etinin çok pişmesiyle Berker'den daha az başarılı çıkarak Gülşah Suna, programa veda etti.
Son zamanlarda MasterChef'te Emir, Eray ve Furkan'ın laf çakmalarına maruz kalan Gülşah Suna'nın gidişi ise sessiz olmadı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Gülşah, açtı ağzını yumdu gözünü ve şunları yazdı:
Ben kazandım: ''Acısıyla tatlısıyla Masterchef davası benim için kapanmıştır bu süreçte yanımda olan destekleyen koruyup kollayan herkese on bin yüz milyon teşekkür ediyorum. İlk 16’lık kadroya seçildiğimde “ben kazandım şefim arkadaşlara başarılar diliyorum” demiştim. Ben o gün kazandım eğer biraz daha kalsaydım kaybetmeye başlayacaktım.''
Kişisel derdim yok: ''Yarışmada üzerime baya oynandı. Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok beni tanıyan ve bilen bilir tanımayan da kendisinden pay biçerek yorum yapar. Ancak benim kimseyle kişisel bir derdim de olmadı oraya yemek yapmaya gittim. Dünkü tepkim asla potada olduğum için değildi.''