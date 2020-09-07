Berker Başmanav kimdir yaşı kaç Masterchef Berker bandana krizi

Masterchef 2020 heyecan dolu yarışmaları ile kıran kırana devam ederken yarışmaya yedek kadrodan katılan isimlerden biri olan Berker Başmanav'da merak ediliyor. Eleme haftalarında birçok kez son 2'ye kalan Berker bu kez şeytanın bacağını kırdı ve ana kadroya girdi. Peki kimdir Berker, yaşı kaç, nereli?

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Masterchef 2020 kaldığı yerden heyecan dolu bölümleri ile devam ediyor. Yarışmaya son katılan yarışmacılar arasında olan ve Berk'in yerine yedek kadrodan Masterchef'e katılan Berker Başmanav'ın hayatı merak ediliyor.

Yedeklerden ise Berker Başmanav kadroya katıldı. Peki, MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? İşte 24 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

Masterchef Berker kimdir: MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.