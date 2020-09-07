Konya'da uzun süredir virüs çıkmayan ilçede belediye başkanı korona oldu

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim yapılan muayeneler sonucunda Covid 19 testim 6 Eylül 2020 tarihi itibariyle pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde izole olacağım. Bu süreç içerisinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Derebucak'ta uzun süre boyunca koronavirüs vakasına rastlanmamıştı.