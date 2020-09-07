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Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar

Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

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 Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi konsolosluk binasında öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada karar çıktı. 

Cemal Kaşıkçı davasında 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Kaşıkçı cinayeti 

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin Suudi Arabistan'dan gönderilen bir ekip tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti. 

Öldürme emrini veren Selman olduğu belirtilmişti

Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını yazmıştı. 

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