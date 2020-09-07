Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı
TUNCELİ Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.Abone ol
Tunceli'de 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı.
Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.