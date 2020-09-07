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Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı

TUNCELİ Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.

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Tunceli'de 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı.

Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.

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