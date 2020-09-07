İzolasyonda olması gereken kadın tatile giderken yakalandı!

Annesinin testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gereken genç kadın Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelirken yakalandı. Konya'dan yola çıkan kadın ceza almamak için polislere bakın ne söyledi?

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Manavgat-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleri araç sürücüleri ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde araması olan şahıslar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve gözetimde bulunması gerekirken yolculuk yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapıldı.



Güvenlik güçleri tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapılan bir otomobilde yolcu olarak bulunan İrem K. isimli genç kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında annesinin testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi.

"1 aydır görüşmüyorum" dedi

Konya’da yaşadığını, annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten İrem K., kendisinin annesiyle birlikte yaşamadığını 1 aydır görüşmediğini, annesinin ablası yerine yanlışlıkla evde yaşayan aile fertleri arasında kendisinin T.C.’sini verdiğini söyledi. İrem K., kendisinin kesinlikle Korona virüs olmadığını belirterek tatil için Manavgat’a geldiğini sözlerine ekledi.

3 bin 150 TL para cezası uygulandı



Güvenlik güçleri, genç kadının Sağlık Bakanlığının sisteminde koronavirüs kapsamında evde izolasyon altında olması gerektiğini, kesinlikle evden dışarı çıkmaması gerektiğini dile getirdiler.Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşen güvenlik güçleri, genç kadın hakkında ev izolasyonunu ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uyguladıktan sonra uygulama noktasından Konya’ya geri gönderdi.