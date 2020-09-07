Motorin fiyatlarına 21 kuruş indirim! İstanbul'da litresi 6 liranın altına indi

Araç sahiplerine sevindiren haber, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 21 kuruşluk indirim uygulandı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Motorinin yeni fiyatı

21 kuruşluk indirimle İstanbul ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 6 liranın altına indi.

İndirim sonrası motorin fiyatları Ankara'da 6.09'a, İstanbul'da 5.87'ye, İzmir'de ise 5.97'ye indi.