Bloomberg Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı! Yunanlılar yorum bile yapamadı
Dünyanın en saygın medya kuruluşlarından ABD'li Bloomberg, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimi haberleştirdi. Türkiye ve Yunanistan'ın donanma güçleri de karşılaştırılan haberde, Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın bölgeyi sömürmek isteyen devletlerin gazıyla attığı adımlar sonrası sular ısınıyor. ABD'li Bloomberg, Doğu Akdeniz analizi yayınladı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" ifadelerine yer verildi.
Bloomberg, "Yerli imkanlarla yurt içinde üretilen yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilen donanma, Erdoğan'ın diğer kıyı devletlerini şaşırtan ve alarma geçiren bir başarı ile yurt dışına güç göndermesine yardımcı oldu."
"Daha büyük firkateynler boru hattında ve önümüzdeki yıl 27 bin tonluk hafif uçak gemisinin teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Bloomberg, savaş gemilerinden helikopterlere, silahlı insansız hava araçlarına kadar yerli silah endüstrisinin daha da genişlediğini belirtti.