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Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

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Ercanlı, eşi ve kendisinde koronavirüs tespit edildiğini belirterek evde kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Ercanlı, "Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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