Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.Abone ol
Ercanlı, eşi ve kendisinde koronavirüs tespit edildiğini belirterek evde kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ercanlı, "Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.— Taner Ercanlı (@ErcanliTaner) September 7, 2020