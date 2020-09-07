Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

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Son olarak Montero'yu transer eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; TFF Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş kariyeri

Daha önce Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist ile oynamıştı.