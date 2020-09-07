BIST 1.100
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 469,31
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Şimdi alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın

Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu!

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

Abone ol

Son olarak Montero'yu transer eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; TFF Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş kariyeri
Daha önce Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist ile oynamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Erken seçim...
Motorin fiyatlarına 21 kuruş indirim! İstanbul'da litresi 6 liranın altına indi
Fuat Ocak yeğeninin eşine cinsel organını gösterdi! Gökçen Ocak isyan etti
Erzurum Valisi'nden görevden alınan kaymakamlarla ilgili olay sözler! Bende kesin bilgiler var
Netflix'ten Türkiye kararı! O dizi yayına girmeyecek
'İmamoğlu medyası'nda neler oluyor! Cavit Çağlar vazgeçti: Olay TV'yi satmadım
ÖNCEKİ HABERLER
Fox Haber yeni sunucu Selçuk Tepeli evli mi eşi kimdir?
Ankara'da güvenlik görevlisi banka nakil aracından 4 milyon 500 bin TL'yi alıp kaçtı
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye yasadışı hayvan edinme operasyonu
Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı
Uludağ Üniversitesi uzaktan eğitim olacak mı giriş nasıl yapılır?
Yorumlar 5 yorum