Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu!
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.Abone ol
Son olarak Montero'yu transer eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; TFF Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.
Beşiktaş kariyeri
Daha önce Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist ile oynamıştı.