BIST 1.096
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 462,90
HABER /  YEREL

Ankara'da güvenlik görevlisi banka nakil aracından 4 milyon 500 bin TL'yi alıp kaçtı

Anadolu Ajansı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi. A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracınının terk edildiğini tespit etti.

Abisinin aracıyla uzaklaştı

Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Erken seçim...
Motorin fiyatlarına 21 kuruş indirim! İstanbul'da litresi 6 liranın altına indi
Fuat Ocak yeğeninin eşine cinsel organını gösterdi! Gökçen Ocak isyan etti
Erzurum Valisi'nden görevden alınan kaymakamlarla ilgili olay sözler! Bende kesin bilgiler var
Netflix'ten Türkiye kararı! O dizi yayına girmeyecek
'İmamoğlu medyası'nda neler oluyor! Cavit Çağlar vazgeçti: Olay TV'yi satmadım
ÖNCEKİ HABERLER
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye yasadışı hayvan edinme operasyonu
Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı
Almanya’da Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin Rusya’ya nasıl tepki verileceği tartışılıyor
Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi
KYK yurt başvurusu tarihleri ne zaman nasıl yapılır 2020 TC ile giriş
Yorumlar