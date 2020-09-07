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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı

AVRUPA’nın en büyük teleskobu GREGOR ile yapılan araştırma sonrası Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı.

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Avrupa’nın en büyük teleskobu GREGOR, Güneş lekelerinin ve plazmanın karmaşık ayrıntılarını gösteren yeni görüntüler yakaladı.

'SpaceCom' internet sitesinde yer alan habere göre, Kanarya Adaları'ndaki Teide Gözlemevi'nde bulunan teleskobun kaydettiği fotoğraflar, Leibniz Güneş Fiziği Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Fotoğraflarda Güneş'in renk yuvarı ve ışık yuvarı tabakaları arasındaki mısır patlağını andıran oluşumlar ve manyetik fırtınaların yol açtığı Güneş lekesi boşlukları dikkati çekiyor.

Projeye öncülük eden Güneş fizikçisi Lucia Kleint, 2018'de başlayan yenilemelerle teleskobun optik, mekanik ve elektronik aksamlarının en kaliteli görüntüyü sağlayacak şekilde geliştirildiğini kaydetti.

2012'de hizmete giren teleskop, Avrupa'nın en büyük, Big Bear Gözlemevi ve Mcmath-Pierce Teleskobunun ardından dünyanın üçüncü büyüğü olarak biliniyor.

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