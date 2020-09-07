Fox Haber yeni sunucu Selçuk Tepeli evli mi eşi kimdir?

FOX Ana Haber bugün yani 7 Eylül pazartesi akşamı yeni sunucu Selçuk Tepeli ile başlıyor. Fatih Portakal'dan boşalan koltuğa oturan Selçuk Tepeli artık Fox Ana Haber'i sunacak. Peki Selçuk Tepeli kimdir, aslen nereli, yaşı kaç ve Selçuk Tepeli evli mi, eşi ve çocukları kimdir? İşte deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli biyogtafisi...

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Fox Ana Haber bu akşam yeni sezona başlıyor. Fatih Portakal'ın bıraktığı koltuğa ise deneyimli gazeteci ve birçok derginin yayın yönetmenliğini yapmış isim Selçuk Tepeli oturacak. Medya kulislerinde şok etkisi yaratan bu haberin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Selçuk Tepeli kimdir, aslen nereli? Selçuk Tepeli evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Habertürk TV, Habertürk Gazetesi, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenen Selçuk Tepeli, bunun yanı sıra bazı programların da sunuculuğunu üstlenmiştir.

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.