Arem nereli Masterchef Arem yaşı kaç Arem anlamı Kürtçe mi?

Masterchef 2020 tüm heyecanıyla devam ederken son elenen yarışmacı at eğitmeni Gülşah oldu. Gülşah'ın yerine ise bugün yarışmaya yedek kontenjandan Arem Yüce yeniden geliyor. Masterchef'e yedek kadrodan giren Arem'in hayatı ise yeniden merak konusu oldu. Peki Arem kimdir, aslen nereli Arem ne anlama geliyor?

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Masterchef Türkiye heyecan kesmeden yeni bölümleri ile devam ediyor. Yarışmaya son veda eden isim Gülşah oldu. Gülşah'ın zamansın vedası izleyiciyi ve takım arkadaşlarını üzerken Gülşah'ın yerine gelen isim belli oldu. Masterchef'in eleme yarışmacılarından biri olan Arem Yüce yeniden yarışmaya dahil oldu. Eleme haftasında birçok kez son 2'ye kalan Arem Yüce bu kez şeytanın bacağını kırdı ve Masterchef'in ana kadrosuna dahil oldu.

Sempatik tavırları ve kendine has uslubu ile kısa sürede sevilen Arem Yüce'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Arem Yüce aslen nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı ve Arem ne demek?

Masterchef Arem'in adı ne anlama geliyor sorusu ise merak edildi. Arapça kökenli bir kelime olan Arem sıfattır. Ancak Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

Arem kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunur.

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

MasterChef 2020'de son 16'ya kalan son yarışmacının belirleneceği oyunda yarışan 6 isim arasında son ikiye kalan Arem, yemeği en iyi yapan ikinci isim olmuş birinci olan Ebru son 16'ya adını yazdırırken Arem yarışmaya veda etmişti.