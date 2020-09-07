Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Fransız medyasından Telefoot Chaine'in haberine göre; genç futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar, Angel Di Maria ve Parades'in ardından koronavirüse yakalananlar arasına Kylian Mbappe de katıldı.

Fransa Milli Takımı için kampta bulunan Kylian Mbappe, takımdan gönderildi.

Hırvatistan maçında forma giyemeyecek olan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da görev alamayacak.