BIST 1.097
DOLAR 7,46
EURO 8,82
ALTIN 462,58
HABER /  GÜNCEL

Romanya, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinden memnun

Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede küresel enerji sektörünün dikkatlerinin Karadeniz'e çevrileceğini söyledi.

Abone ol

Çevrim içi düzenlenen FOREN 2020 Konferansı'nın açılışında konuşan Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, "Türk dostlarımızın Karadeniz'de doğal gaz keşfetmesinden çok mutluyuz. Aynı şekilde Bulgaristan'ın da" diyerek Karadeniz bölgesinde olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Karadeniz'in yeni doğal gaz kaynakları sunduğunu belirten Popescu, enerji dünyasının ilgisinin keşiflerle bu bölgeye döneceğini kaydetti.

Ülkesinin son zamanlarda Karadeniz'de yeni yataklar keşfettiğini de hatırlatan Popescu, Romanya sularında önemli doğal gaz yatakları bulan yatırımcıların mevcut mevzuat nedeniyle iki yıldan fazla süredir kaynakların çıkarılmasını ertelediklerini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor
Petrol Ofisi ile ABD'li Chevron madeni yağ alanında iş birliği yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıklıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Erken seçim...
Motorin fiyatlarına 21 kuruş indirim! İstanbul'da litresi 6 liranın altına indi
Fuat Ocak yeğeninin eşine cinsel organını gösterdi! Gökçen Ocak isyan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Fox Haber yeni sunucu Selçuk Tepeli evli mi eşi kimdir?
Ankara'da güvenlik görevlisi banka nakil aracından 4 milyon 500 bin TL'yi alıp kaçtı
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye yasadışı hayvan edinme operasyonu
Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı
Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı
Yorumlar 3 yorum