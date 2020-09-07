Petrol Ofisi ile ABD'li Chevron madeni yağ alanında iş birliği yapacak

Petrol Ofisi, ABD'li Chevron'un otomotiv ve endüstriyel yağlarının Texaco markası altında dağıtım ve satışını yapacak. Chevron madeni yağ ürünlerinin Türkiye'de üretimine hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor.

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Petrol Ofisinden yapılan açıklamaya göre; şirket ile ABD'li Chevron arasında madeni yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan bir anlaşma imzalandı. Chevron'un madeni yağ ürünlerinin Texaco markası altında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamasını kapsayan iş birliği çerçevesinde Petrol Ofisi ile Chevron arasında ortak teknoloji ve üretime hazırlık çalışmaları başlatıldı. Eş zamanlı olarak Petrol Ofisi tüm Türkiye'de yaygın 16 bin satış noktasıyla Chevron'un Texaco markası altında binek araç, ağır vasıta yağları ve endüstriyel ürünlerinin dağıtım ve satışına da başlıyor.

Chevron madeni yağ ürünlerinin Türkiye'de üretimine hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor. Üretilen tüm ürünlerin dağıtım ve pazarlaması, yine Petrol Ofisi tarafından Texaco markası altında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, şirketin kaliteli ürün ve hizmet hedefiyle müşteri odaklı yaklaşımına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu yaklaşımla lideri olduğumuz madeni yağlar sektöründe de Türkiye'de yaygın 16 bin satış noktamızla, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezinde (POTEM) geliştirdiğimiz ve Derince'deki fabrikamızda ürettiğimiz 400’ü aşkın zengin ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz bu ideal çözümleri, şimdi Chevron ürünleriyle daha da zenginleştiriyoruz. Chevron ile uzun vadeli ve geniş kapsamlı iş birliğimiz, bir anlamda Petrol Ofisinin madeni yağ alanındaki üretim, dağıtım ve pazarlama başarısının da güzel bir göstergesi. Chevron'un bu imzası, aynı zamanda Türkiye'ye ve ülkemiz potansiyeline duyduğu güveni, inancı da ortaya koyuyor."

Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes ise şunları kaydetti:

"Chevron ve Petrol Ofisinin ilk iş birliği 70 yıl öncesine dayanıyor. Bu anlaşma ise yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Petrol Ofisi, Türkiye'de akaryakıt ile madeni yağlar sektöründe lider oyuncu. Petrol Ofisi ile Chevron arasındaki güçlü sinerji, bu yeni marka yayılımı fırsatını geliştirerek devam ettirecektir."