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RB Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Trabzonspor ile Bundesliga ekibi RB Leipzig arasındaki Sörloth pazarlığı yeni bir seviyeye ulaştı. Golcüsü Timo Werner'i yaklaşık 60 milyon euroya Chelsea'ye satan Alman ekibi gözünü Sörloth'a dikti ve teklifini 19+3 milyon euroya çıkardı.

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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un peşini Almanlar bırakmıyor. Norveçli oyuncu için Leipzig'den 17+3 milyon euroluk teklif geldi ancak bordo-mavililer bu öneriyi reddetti. Ancak Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ısrarı üzerine teklif 2 milyon euro daha artırıldı. Karadeniz ekibine 19+3 milyon euro sunuldu.

"Şahane olur"
Ancak Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yaptığı açıklama her şeyi değiştirdi. Nagelsmann'ın, "Sörloth geçen sezonki performansını Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur" sözleri, Alman kulübünün yönetimini harekete geçirdi.

Lyon da sıraya girdi
Fransız basını, Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması durumunda sportif direktör Juninho'nun Alexander Sörloth'u transfer edeceğini yazdı. Haberde Lyon'un, Sörloth'un geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performanstan etkilendiği belirtildi. Fransız ekibi, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı da kadrosuna katmıştı

Fesih gündemde
Trabzonspor hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde yer açmak için Manuel da Costa ve Hosseini'ye kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak iki oyuncu da ayrılmış değil. Yönetimin de öncelikle Da Costa olmak üzere bu iki oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

(Sabah)

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