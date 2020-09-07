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Bin Ladin örgüt üyelerine emir verirken porno videolarını mı kullandı?

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in sığınağından çıkan pornografik materyaller bir belgesele konu oldu.

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ABD, Mayıs 2011'de El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürdüğünü açıklamıştı. Öldürülen Ladin'in sığınağından çok sayıda pornografik materyal koleksiyonu çıkmıştı.

Çıkan koleksiyonun gizemi halen devam ediyor. National Geographic'in ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan terör örgütüı lider Usame bin Ladin hakkındaki belgeselinde, pornografik film ve görüntü koleksiyonuyla ilgili farklı bir kuram sunuluyor.
CNN ulusal güvenlik analisti Peter Bergen'in sunduğu "Bin Laden’s Hard Drive"(Bin Ladin'in sabit diski) isimli belgeselin tamamı, 10 Eylül'de gösterilecek.

"Gizli mesajlarını gizlemek için kullanmış olabilir"
Basına yansıdığına göre belgeselde, Kaide kurucusunun porno videoları izlemek için değil, gizli mesajlarını şifreleyerek operasyon emri vermek için kullanmış olabileceği öne sürülüyor.

Bin Ladin'in mektuplarına da dayanarak e-postalara ve şifreleme yöntemlerine güvenmediğini ve örgüt üyelerine mesajlarını kuryeyle gönderdiğini aktaran belgesel, bir yandan emirlerini kağıda yazmayıp porno videolarının içine saklamış olabileceği iddia ediliyor.

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