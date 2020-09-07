Yüz yüze eğitim olacak mı? Korona için alınan yeni tedbirler, Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitim ve okulların açılmasıyla ilgili alınan kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada ayakta yolcu almanın da tüm illerde yasaklandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs denetimlerinin daha sıkı hale getirileceğini belirterek, "Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeydi:

Bugün Kabinemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemindeki 40. toplantısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkartıyoruz. Gündemimizin ilk konusu korona virüs salgınıydı. Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor.

Ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek Vaka ve ölümlerden derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara sıkı bir şekilde riayet etmesini diliyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

Hastaneler veya cezai tedbirler tek başına bizi virüsten korumaz

Günlük vaka, vefat yoğun bakım istatistikleri de her akşam yayınlanıyor. Koronavirüs henüz tam olarak çözülememiş, dolayısıyla etkin bir tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. Her bireyin kendi tedbirini kendisi almasını zorunlu kılıyor. Hükümet olarak Mart ayından sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastanelerle teşhis imkanlarını genişletiyoruz. İçişleri Bakanlığımız yayınladığı genelgelerle salgın tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.

'Vakaları 100'ün altına indirmeliyiz'

Sonbaharın yaklaşmasıyla bilrikte soğuk algınlığı gibi hastalıkları üzerime binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına vefat sayısını mümkünse 0'a indirmeliyiz. Ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal şekilde uygulamamızdır. Salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü hastalıktan, iç ve dış saldırırdan muhafaza eylesin diliyorum

2 milyar 76 milyon liralık meblağı aktardık

Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sisteminin ve sağlık alt yapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk. Sosyal koruma kalkanı altında istihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Normal çalışma düzeneğine geçen işverenlerimize de 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini devam ettirmeye teşvik ediyoruz.

Okullar açılacak mı? İlk orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüzyüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.

Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozuldu

Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçtiğimizde bölgede çıkarı olan pekçok ülkeyle karşı karşıya geldik. Zahirde birbirleriyle kavga halinde gözüken ülkelerin sırf Türkiye'nin önünü kesmek için Suriye'de nasıl ortak senaryolar geliştirip uyguladıklarına şahit olduk. Tüm bunlara rağmen güney sınırlarımızı güvenlik altına aldığımızda ise ülkemizi sürekli haksız ithamlarla karalamaya çalışan bir mekanizmayı karşımızda bulduk. BM zemini başta olmak üzere, uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyen, önemsiz gerenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahutta sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduk.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Güçlü altyapısı, yetişmiş insan gücü, teknolojisi ve lojistik avantajıyla yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. İş dünyamızı bu yeni dönemin fırsatlarını en geniş şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi geleceğe ilişkin ümitlerimizin hayata geçişinin adeta sembolü haline gelmiştir.