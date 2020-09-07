Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor

Terör örgütleri PKK ile YPG/PYD arasındaki kriz derinleşiyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'i YPG üzerindeki etkisini kaybettiği gerekçesiyle Kandil'e çekip 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'i ise yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirdiği öğrenildi.

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'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in YPG'yi kontrol edemediği kararının Kandil'e danışmadan karar alınarak, anlaşmalar yapılması gerekçe gösterilerek verildiği öğrenildi. Terörist elebaşlarının YPG/PYD'nin kontrolünün kaybedilmesinde terörist Halef El Muhammed'in de sorumluluğu olduğu değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi. Kandil'e çekilen teröristin YPG/PYD üzerindeki etkisini nasıl kaybettiği ve nedenleriyle ilgili sorgulanacağı öğrenildi. Terör örgütü PKK/KCK Merkez Komite Üyesi 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Petrol parası terör örgütünde kavga çıkardı

Edinilen bilgilere göre; terör örgütleri YPG ile PKK arasında geçtiğimiz günlerde de petrol parasının paylaşımı konusunda gerginlik yaşandı. ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan YPG/PYD’nin elebaşlarından sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu nedenle gerilimin tavan yaptığı ve iletişimin koptuğu öğrenildi.

Para kazanan terör örgütü YPG/PYD’nin ABD güdümüne gireceğini ve terörist PKK’dan koparak bağımsızlığını ilan edeceğini düşünen terörist elebaşı Karayılan’ın petrol parasının kendisine verilmesini istediği kaydedildi. Ancak terörist Mazlum Kobani’nin, terörist elebaşı Karayılan’a kesin olarak 'hayır' cevabı verdiği öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın üst kademesinden terörist elebaşı Mazlum Kobani’nin kendilerini bilgilendirmeden, danışmadan hareket etmesi ve anlaşmalara imza atmasına da büyük tepki gösterildiği ifade edildi.