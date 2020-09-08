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Norveç, Kuzey İrlanda'yı farklı geçti Sörloth şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi B Ligi 1. Grup'ta Norveç, Kuzey İrlanda deplasmanında şov yaptı. Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 1 asist 2 golle oynadı; konuk ekip sahadan 5-1 galip ayrıldı.

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Gruptaki ilk maçında Avusturya'ya sahasında 2-1 yenilen Norveç, Kuzey İrlanda deplasmanında gol yağdırdı. Elyounoussi, Norveç'i 1-0 öne geçirirken; McNair 6. dakikada skoru eşitledi.

7. dakikada Sörloth-Haaland işbirliği golü getirdi. Sörloth'un asistini Haaland klas bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

19'da Alexander Sörloth'un golü geldi. Aleesami'nin soldan arka direğe ortasında Sörloth, kaleciyi mağlup etti; 1-3.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 47'de Sörloth bir kez daha sahneye çıktı. Haaland'ın altıpas sağ yan çizgisi yakınından sola bıraktığı topu Sörloth, sol direğin yanından ağlara gönderdi.

58'de, Haaland'ın şık golü geldi. Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Omar Elabdellaoui'nin cezasahası sağ içine gönderdiği topa Borussia Dortmund'lu oyuncu çok sert ve şık vurdu. Meşin yuvarlak 5. kez Kuzey İrlanda ağlarına gitti.

Sörloth, Milli Takım ile son 5 maçta 6. golünü atarken; Norveç sahadan 5-1 galip ayrıldı. 

Gruptaki diğer maçta Romanya, Avusturya'yı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla liderliğe yükseldi. 3 puanlı Avusturya, aynı puanlı Norveç'in önünde averajla 2. sırada yer aldı. Son sıradaki Kuzey İrlanda'nın ise puanı yok. 

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bosna 1-2 Polonya
Hollanda 0-1 İtalya
Avusturya 2-3 Romanya
Kuzey İrlanda1-5 Norveç
Çekya 1-2 İskoçya
İsrail 1-1 Slovakya
Arnavutluk 0-1 Litvanya

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