Galatasaray, Etebo transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaray, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İstanbul'a geldi

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti. Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti.

Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.

La Liga'da 6 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 1 gol attı

Etebo, geçen sezona Championship League ekibinde başladı. 8 maçta görev yapan orta saha oyuncusu devre arasında Getafe'ye kiralandı. Etebo, La Liga'da 6 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 1 gol attı.

Galatasaray bugüne kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.