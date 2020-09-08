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Ricardo Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Ricardo Quaresma, Portekiz'e döndü. Portekizli oyuncu, ülkesinin Vitoria Guimaraes takımına imza attı.

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Ricardo Quaresma'nın Türkiye kariyeri sona erdi. Süper Lig'de 8 sezon forma giyen Portekizli oyuncu, ülkesinin Vitoria Guimaraes takımına transfer oldu. 36 yaşındaki forvet oyuncusu, Guimaraes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen yıldız futbolcu, serbest kaldıktan sonra takım arayışlarına başlamıştı.

Quaresma, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkarken, 4 gollük katkı sağladı.

Beş yıl sonra Portekiz Ligi'ne dönen 36 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 sezonluk Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı

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