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Galatasaray Okay Yokuşlu transferini bitirdi

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı.

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Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor.

Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

2-3 gün içerisinde netleşecek
Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu
26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

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