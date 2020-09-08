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Adana'da toplu taşımaya zam geldi! Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar özür diledi

ADANA öğrenci biletine yüzde 7.1, tam bilete yüzde 28.5, öğretmene yüzde 33.3 zam geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Otobüsler fiyatlarında zam yapmak zorunda kaldık, özür dileriz" dedi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7.1, tam bilete yüzde 28.5, öğretmene yüzde 33.3 zam yapıldığını açıkladı ve özür diledi.

Karalar, otobüslerde son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, "O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karalar, "Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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