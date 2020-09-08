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Ankara'da korkunç kaza: Otomobil havada asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobil, yan yatan direğin üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü ağır yaralanırken 2 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

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Kaza, gece saattlerinde Yenimahalle ilçesi Suadiye Caddesi ile Akın Caddesi birleşiminde meydana geldi. U.A. yönetimindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı, ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil, eğilen direğin üzerinde asılı kaldı. Sürücü U.A. ile beraberindeki arkadaşı İ.P., hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.A. ve İ.P., itfaiye erlerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, hasar gören elektrik hattı da onarıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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