Erol Bulut'tan Eran Zahavi transferine veto!

Fenerbahçe, Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermeye hazırlanıyor. Muriç'in boşluğu için golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Zahavi ile anlaşma noktasına gelmişti ancak Erol Bulut, golcü yıldızı veto etti.

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Fenerbahçe’de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı. Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Sarı-lacivertli takımın birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.

Milliyet2in haberine göre; bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor. Yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut’un sistemindeki ilk golcü değil. Bu nedenle teknik heyetin takımdan ayrılacak olan Vedat’ın yerine benzer özelliklere sahip bir isim arayışında olduğu ifade edildi.

Gol atması yeterli değil

Sadece gol atması teknik heyet için yeterli değil. Vedat gibi savunmaya yardıma gelmesi, önde baskı yapması, oyun kurması, hava toplarına hakim olması da gerekiyor. Teknik ekip dışında Emre Belözoğlu’nun da benzer fikirde olduğu ifade edildi. Şu ana kadar futbolcu için de resmi bir teklif yapılmadı.

Nikola Kalinic konusu

Öte yandan sarı-lacivertli takımın gündemindeki bir başka isim de Nikola Kalinic. Hırvat golcü ile Fenerbahçe bir dönem ilgilendi. Ancak daha sonra vazgeçti. Kalinic’in menajeri Fali Ramadani’nin İstanbul’a gelmesi sonrası sarı-lacivertli takımın bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak sarı-lacivertli yetkililer “Kalinic’in menajeri bizim için gelmedi” ifadelerini kullandı.