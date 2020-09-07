Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi: Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilen Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, sarı-lacivertlilerin ilgisi karşısında çok şaşkın.
Eran Zahavi'nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden golcü futbolcunun Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından İstanbul'a gideceği belirtildi.
''Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük'': Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden ilgisi sonrası İsrail basınına konuştu. Shay Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum! Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16.000 yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla reaksiyon var. Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük, inanılmaz." dedi.
''Ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim'': "Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Shay Zahavi, "Onları anlıyorum. Eran'ın Fenerbahçe için oynamasını çok istiyorlar. Onların yerinde olsam ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.
"Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!": Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor. İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı. Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.