Sağlık Bakanlığı'ndan koronalı annelere uyarı: Bebeğinizi emzirin

Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelledi. Rehbere eklenen anne sütü bölümünde corona virüs tanısı konulan annelere 'bebeğinizi mutlaka emzirin' uyarısı yer aldı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelledi. ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelleyen Sağlık bakanlığı rehbere 'anne sütü' bölümünü ekledi.

Rehberde, “Anne sütündeki ana risk, anne ile yakın temas ve enfeksiyon riskidir. DSÖ, Covid-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini öneriyor. Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda mutlaka bilgilendirilmeli” denildi.