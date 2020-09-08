İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı davası tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada çıkan kararın Türkiye'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suudi yönetimine çağrı

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Altun, Suudi yönetimine Türkiye'de devam eden cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısı yaptı.

Altun, ingilizce olarak yayınladığı tweetlerinde;

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Krallığın konsolosluğundaki infazına ilişkin bugün bir Suudi mahkemesinin verdiği nihai karar, Türkiye ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayamadı.

KSA'daki yasal işlemlerin güvenilirliği konusunda şüphe uyandıran Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu, onun ölmesini isteyen veya yerel işbirlikçilerin olup olmadığını hala bilmiyoruz. Suudi yetkilileri, Türkiye'de devam eden cinayet soruşturmasında işbirliği yapmaya çağırıyoruz.

Türkiye sınırları içinde işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ışık tutmak ve adaleti sağlamak yasal ve vicdani bir zorunluluktur. Gelecekte benzer zulümlerin önlenmesini sağlamanın tek yolu budur" ifadelerini kullandı.

Alınan kararlar

Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.