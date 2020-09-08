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Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'in 'kahvaltı' cevabına bomba yorum

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Ben dışarıda olsaydım Meral Akşener' e kahvaltıya giderdik" açıklamasına yönelik Ahmet Hakan da dikkat çeken yorumda bulundu. Hakan "Pek bir işe yaramadı" dedi.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylemiş ve “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti lideri Akşener'in Demirtaş'ın bu açıklamasına cevabı merak konusu olmuştu. Akşener de "Kan davalı olsanız bile içeri alırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akşener'in bu cevabının iktidara yakın olanlarla HDP çevresinde farklı yorumlara neden olduğunu belirtti ve  "Meral Hanım cevap vermese daha iyiydi" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

SELAHATTİN Demirtaş, “Eğer dışarıda olsaydım, yanıma Başak’ı alır, Meral Akşener’in evine bir sabah kahvaltıya giderdim” dedi.

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Meral Akşener’in buna cevabı şöyle oldu:

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“Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.”

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Bu cevabı iktidara yakın olanlar, “Bu ne sıkı fıkı bir hal böyle” diye yorumladılar. HDP çevreleri ise “Dilinde kan kelimesini eksik etmiyor” diye yorumladılar.

Pek bir işe yaramadı yani.

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